حكم بالسجن مع النفاذ العاجل ضدّ الناطق باسم اعتصام الكامور طارق الحداد


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 12:02قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين قاسم مزقار لاذاعة موزاييك أنّ قاضي محكمة الناحية قد أصدر حكما بسجن ضدّ الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد ومرافقه لمدة سنة مع النفاذ العاجل وذلك في علاقة بحادثة ''الاعتداء على طبيبة استعجالي وهضم جانب موظف عمومي بالقول و الاعتداء عليه بالعنف الخفيف أثناء مباشرته لوظيفة''.

...

وأضاف انه وفي قضية أخرى تم فتح تحقيق لدى قاضي التحقيق بمحكمة تطاوين وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين من بينهم المنسق العام لاعتصام الكامور ضو الغول مع الإبقاء على متهم رابع في حالة سراح و إصدار بطاقة تفتيش في حق متهمين اثنين تحصنا بالفرار، وذلك من أجل ''محاولة القتل العمد و تكوين عصابة للاعتداء على الأشخاص و الاملاك و حمل و مسك سلاح ناري من الصنف الثالث بدون رخصة إضافة إلى السكر الواضح في الطريق العام و احداث الهرج و التسويش والاعتداء على الأخلاق الحميدة''.

موزاييك

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 242411

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 09 Mars 2022 à 12h 45m |           
هذا التافه كان يبتز الدولة ويمنع انتاج مؤسسات حيوية للبلاد وتاتيه الحكومات تتمسح على اعتابه وتعلن الاذعان والاستسلام وتوقع على طلباته صاغرة وهو يصول ويجول ... كان يدور من تلفزة لتلفزة ويقول الرخ لا والحكومة ترعش ...

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 09 Mars 2022 à 12h 08m |           
Ces pauvres Bougres ont une compréhension tordue de la liberté !



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