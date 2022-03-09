الجبل الأحمر "ولد البرصا" في قبضة الأمن

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تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وفريق تابع لإدارة شرطة النجدة من القبض على أحد مروّجي الأقراص المخدّرة مكنّى بـ "ولد البرصا" بجهة "الجبل الأحمر" ، أين تم حجز 259 قرص مخدّر من مختلف الأنواع وعلبة بلورية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مادة مخدرة و مبلغ مالي قدره 132 دينار .وكشفت الأبحاث معه انه كان بصدد ترويج تلك المخدرات بالوسط المدرسي ولبعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتةباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.