الجبل الأحمر "ولد البرصا" في قبضة الأمن


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 10:05قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وفريق تابع لإدارة شرطة النجدة من القبض على أحد مروّجي الأقراص المخدّرة مكنّى بـ "ولد البرصا" بجهة "الجبل الأحمر" ، أين تم حجز 259 قرص مخدّر من مختلف الأنواع وعلبة بلورية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مادة مخدرة و مبلغ مالي قدره 132 دينار .
وكشفت الأبحاث معه انه كان بصدد ترويج تلك المخدرات بالوسط المدرسي ولبعض الشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة
...

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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