غرفة المساحات التجارية الكبرى تتوقع زيادة في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان

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توقع رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الهادي بكور إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والالبان الفترة القادمة.وفي تصريح لاذاعة شمس اليوم الأربعاء، اوعز الهادي بكور أسباب إمكانية إرتفاع الأسعار جراء إرتفاع الأسعار العالمية للأعلاف لإرتباطها بالحرب الروسية الاوكرانية.وقال الهادي بكور ان دول شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط تستورد حاجياتها من الأعلاف والحبوب من روسيا وأوكرانيا، لافتا النظر إلى أن الحرب غير واضحة المعالم إن كانت ستتواصل أم لا.