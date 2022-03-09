بسيّس: اليوم أولويات سعيّد تمرير الاستشارة .. فيما أولوية الشعب السميد والفارينة

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قال الناشط الإعلامي وكرونيكور اذاعة الديوان برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" ان دعوة الرئيس قيس سعيد الى جعل الانترنت مجانيا لفترة محددة من اجل ان يشارك الشعب في الاستشارة الالكترونية هي محاولة للتحفيز لا غير.وأضاف بسيس " لا اعتقد ان التونسيين لا يملكون القدرة على دخول الانترنت للمشاركة في الاستشارة فهم شاركوا في استحقاقات مثل ايفاكس وغيرها لكن المشكلة في ان اولوية الشعب هي في قوته وفي "السميد والفارينة" في حين ان اولوية الرئيس هي تمرير مشروعه السياسي".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء أمس أنّه تمّ النظر في سبل فتح شبكة الانترنت دون مقابل بداية من اليوم إلى غاية يوم الأحد القادم، لتمكين المواطنين من المشاركة في الاستشارة الوطنية.يذكر أن عدة أحزاب ومنظمات دعت إلى وقف الاستشارة الإلكترونية على اعتبارها أنها ليست السبيل الأنسب لترجمة مختلف توجهات الشعب التونسي، مبدين تخوفاتهم من استغلالها لأغراض سياسية.