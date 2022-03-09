بسيّس: اليوم أولويات سعيّد تمرير الاستشارة .. فيما أولوية الشعب السميد والفارينة


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 08:56قراءة: 0 د, 47 ث
      
قال الناشط الإعلامي وكرونيكور اذاعة الديوان برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" ان دعوة الرئيس قيس سعيد الى جعل الانترنت مجانيا لفترة محددة من اجل ان يشارك الشعب في الاستشارة الالكترونية هي محاولة للتحفيز لا غير.

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وأضاف بسيس " لا اعتقد ان التونسيين لا يملكون القدرة على دخول الانترنت للمشاركة في الاستشارة فهم شاركوا في استحقاقات مثل ايفاكس وغيرها لكن المشكلة في ان اولوية الشعب هي في قوته وفي "السميد والفارينة" في حين ان اولوية الرئيس هي تمرير مشروعه السياسي".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء أمس أنّه تمّ النظر في سبل فتح شبكة الانترنت دون مقابل بداية من اليوم إلى غاية يوم الأحد القادم، لتمكين المواطنين من المشاركة في الاستشارة الوطنية.
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يذكر أن عدة أحزاب ومنظمات دعت إلى وقف الاستشارة الإلكترونية على اعتبارها أنها ليست السبيل الأنسب لترجمة مختلف توجهات الشعب التونسي، مبدين تخوفاتهم من استغلالها لأغراض سياسية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 242398

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 09 Mars 2022 à 09h 22m |           
UN FIASCO MAGISTRAL

C'est Navrant..."ils" n'ont pas encore compris que cette mesure est inutile pcq :

1. La Pauvre Population n'a pas de Culture du Numérique.
2. La Population a des soucis bien plus importants : Survivre et Vivre Dignement !
3....etc



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