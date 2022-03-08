أنقرة وموسكو تتجهان للتجارة بالعملة المحلية

وكالات -

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أعلن مجلس المصدرين الأتراك أن التبادل التجاري مع روسيا عبر استخدام العملات المحلية سيكون الحل الأفضل في مواجهة استبعاد بنوك روسية من نظام تحويل الأموال العالمي "سويفت".ووقعت تركيا في وقت سابق مع عدد من الدول اتفاقا لتبادل عملات، وأكدت استعدادها لاستخدام العملات المحلية في تجارتها مع دولٍ مثل الصين وروسيا.