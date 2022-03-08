أنقرة وموسكو تتجهان للتجارة بالعملة المحلية


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 22:35قراءة: 0 د, 15 ث
      
وكالات - أعلن مجلس المصدرين الأتراك أن التبادل التجاري مع روسيا عبر استخدام العملات المحلية سيكون الحل الأفضل في مواجهة استبعاد بنوك روسية من نظام تحويل الأموال العالمي "سويفت".

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ووقعت تركيا في وقت سابق مع عدد من الدول اتفاقا لتبادل عملات، وأكدت استعدادها لاستخدام العملات المحلية في تجارتها مع دولٍ مثل الصين وروسيا.

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