لتشجيع المشاركة في الاستشارة .... فتح شبكة الانترنيت دون مقابل إلى غاية يوم الأحد القادم


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 22:20قراءة: 0 د, 36 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة مسالك التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص.
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وشدد رئيس الجمهورية على أن هذه الظاهرة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلية لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد.

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كما تناول هذا اللقاء الاستشارة الوطنية. وتم النظر في سبل فتح شبكة الانترنيت دون مقابل بداية من يوم غد إلى غاية يوم الأحد القادم لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون.

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