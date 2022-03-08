ياسين العياري: القضاء الفرنسي أنصفتني في مواجهة رجال الأعمال جوليان بلكاني

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" في القضية التي رفعها ضدي جوليان بلكاني، أنصفتني اليوم المحكمة الفرنسية و أقرت أن كلامي لا يحتوي أي ثلب و لا أي قذف و لا يستدعي المساءلة الجزائية.

لله الحمد و الشكر.

تذكير : غابت الدولة التونسية عن كل أطوار القضية."



أفاد النائب في البرلمان ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان المحكمة الفرنسية أنصفته ي القضية التي رفعها ضده رجل الأعمال جوليان بلكاني.يشار الى أن ياسين العياري كان مُلاحق عدليا من قِبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية بعد أن تقدمت شركة ''PANORO energy ASA''، وأحد كبار المساهمين julien Balkany، بشكاية جزائية ضدّه إلى الشرطة العدلية الفرنسية، التي راسلته عبر بريده الإلكتروني لتُعلمه أنّه مطلوب أمام القضاء الفرنسي وذلك بعد أن قام النائب بتوجيه سؤال كتابي لوزير الصناعة التونسي للتحري حول شركة Panoro Energy التي ترغب في شراء حصص شركة OMV النمساية التي تستغل حقول نفط في تونس قبل السماح بشرائها علما وأن صاحبها مذكور في وثائق بنما وهو شقيق سياسي فرنسي أدين بتبييض الأموال.وكتب النائب في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: