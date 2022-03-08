سفيان بن حميدة: حسب التصاور البحيري ضعف وهذي حاجة باهية لأنو وزنو كان زايد

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قال كرونيكور إذاعة " أي ف ام" سفيان بن حميدة اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، أن الحالة الصحية للوزير السابق نور الدين البحيري كانت تسمح بعودته إلى منزله.وشدد سفيان بن حميدة أن الأطباء الذين كانوا يتابعون حالته في مستشفى بنزرت ما كانوا سيسمحون له بالمغادرة إذا كانت حالته تستوجب البقاء في المستشفى حتى بعد رقع الإقامة الجبرية.وتابع بن حميدة " وفي اللخر بالكل نور الدين البحيري حسب التصاور ضعف وهذا مش في حد ذاتو حاجة خايبة لأنو كان وزنو زائد نحكي مالناحية الصحية".وكانت وزارة الداخلية اعلنت لاثنين 7 مارس، أنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.وبينت بأنه تبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 مارس 2022، فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ انهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية وذلك في اشارة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.وكانت حركة النهضة أعلنت يوم 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله)، نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة"، واصفة ذلك ب"الإختطاف". وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" ،تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.ومن جهتها، كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء 31 ديسمبر الماضي، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الداخلية في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.