أمر رئاسي: قبول استقالة عايدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 17:04قراءة: 0 د, 10 ث
      
صدرفي العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثللاثاء 08 مارس 2022، أمر رئاسي يقضي بقبول استقالة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالتعاون الدولي عايدة حمدي، وذلك ابتداءً من غرة فيفري الماضي.

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