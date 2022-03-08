أمر رئاسي: قبول استقالة عايدة حمدي كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية

صدرفي العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثللاثاء 08 مارس 2022، أمر رئاسي يقضي بقبول استقالة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالتعاون الدولي عايدة حمدي، وذلك ابتداءً من غرة فيفري الماضي.



