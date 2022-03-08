المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: حل مجلس القضاء يُقوِض سيادة القانون ومنع تمويل الجمعيات يضر بالمصلحة الديمقراطية


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 16:34قراءة: 0 د, 27 ث
      
عبرت مفوضة الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها العميق لإستمرار تعليق عمل مجلس نواب الشعب في تونس ولقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

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واعتبرت ميشال باشليه في كلمة لها تم بثها على موقع المفوضية على اليوتيوب، أن حل المجلس الأعلى للقضاء هو قرار يقوض سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وعلّقت باشليه على دعوات قيس سعيد بخصوص منع تمويل الجمعيات من الخارج، وقالت إن ذلك قد يضر ويؤثر على المصلحة الديمقراطية.
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وأكدت أن مكتبها سيتابع عن كثب التطورات، وشددت على ضرورة المحافظة على مكتسبات حقوق الإنسان في تونس.



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