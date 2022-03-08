انقلاب شاحنة لنقل الأموال وتسجيل إصابات


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 16:19قراءة: 0 د, 19 ث
      
جد ظهر اليوم حادث مرور اليم بجهة برطال حيدر التابع لولاية منوبة تمثل في انقلاب شاحنة مخصصة لنقل الأموال.

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وباتصالنا بالناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة أفاد باب نات أن الحادث أدى إلى إصابة 3 أشخاص من بينهم المرافق الأمني لشاحنة نقل الأحوال مبينا أن أعوان الحماية المدنية حلوا على عين المكان وتم نقل المصابين إلى مستشفى شارل نيكول والرابطة لتلقي الاسعافات .

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