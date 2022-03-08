انقلاب شاحنة لنقل الأموال وتسجيل إصابات

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جد ظهر اليوم حادث مرور اليم بجهة برطال حيدر التابع لولاية منوبة تمثل في انقلاب شاحنة مخصصة لنقل الأموال.وباتصالنا بالناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة أفاد باب نات أن الحادث أدى إلى إصابة 3 أشخاص من بينهم المرافق الأمني لشاحنة نقل الأحوال مبينا أن أعوان الحماية المدنية حلوا على عين المكان وتم نقل المصابين إلى مستشفى شارل نيكول والرابطة لتلقي الاسعافات .