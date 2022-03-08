علي العريض: البحيري خرج بعد صراع الحق مع الباطل


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 11:17قراءة: 1 د, 7 ث
      
قال القيادي في حركة النهضة علي العريض في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الوزير السابق نور الدين البحيري تمكن من رفع الاقامة الجبرية بعد صراع طويل مع الظلم.

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وكانت وزارة الداخلية، أفادت مساء أمس بأنه تقرر إنهاء مفعول قرارين في الإقامة الجبرية اتخذا ضد شخصين يوم 31 ديسمبر الماضي، توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.

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وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه تقرّر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان ، نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة"، واصفة ذلك ب"الإختطاف". وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" ،تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

وكتب العريض في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

"الحمد لله على السلامة
وتحية لكل الذين تحركوا استنكارا للظلم
والتهاني إليهم جميعا والى العائلات والأقارب والأصدقاء.
صراع الحق مع الباطل ، صراع العدل مع الظلم صراع طويل ومرير.
بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز ( اسموها اقامة جبرية !) الاستاذ نور الدين البحيري يعود الى أهله .
وبعد أكثر من شهرين من الاحتجاز ( اسموها اقامة جبرية ! ) الاستاذ فتحي البلدي يعود الى أهله.
الحرية ليس لها ثمن لأنها أغلى من كل ثمن"




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