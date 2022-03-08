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قال الإعلامي الرياضي الصحبي بكار في حوار عبر أمواج إذاعة" اي اف ام" انه بعد قرار الهايكا غلق برنامجه على قناة تونسنا شعر بالظلم من الهايكا وفكر في الانتحار جديا.وأضاف الصحبي بكار " وصلت عبيت دبوزة إيسونس في كرهبتي و لعنت الشيطان في الدقيقة 90 " متابعا " فكرت في عائلتي قبل كل شيئ".وتابع الصحبي بكار " انا في المهنة منذ 1990 ولم ارتكب هفوات كما ارتكبت برامج أخرى" مضيفا " عندما استضفت وزير الشباب والرياضة " قامت الدنيا ولم تقعد".وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"،قرر تسليط خطية مالية على القناة الخاصة "تونسنا" قدرها 50 ألف دينار باعتبارها في حالة "عدم امتثال".وأوضحت "الهايكا" أن القناة لم تلتزم بتنفيذ قرار الهيئة الصادر بتاريخ 3 فيفري 2022 ، والمتمثل في إيقاف برنامج "الإثنين الرياضي" بصفة نهائية، والالتفاف عليه من خلال مواصلة بث نفس المضمون مع تغيير اسم البرنامج إلى "ديما سبور".وأضافت أن مجلس الهيئة قرر إيقاف برنامج "الإثنين الرياضي" الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة "تونسنا" بنسختيه "الإثنين الرياضي" و"ديما سبور" بصفة نهائية، وسحب جميع حلقات البرنامج في نسختيه الأولى والثانية من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها.