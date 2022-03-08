رئيس مجمع المخابز العصرية: مستشار السفير الأميركي اكد لي أن السفارة ترسل تقارير للحكومات لإصلاح وضعها

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كشف رئيس مجمع المخابز العصرية في مداخلة على قناة التاسعة انه اجتمع بالمستشار الاقتصادي للسفير الأميركي ابان حكومة يوسف الشاهد حيث تباحثا في مسالة الدعم بعلاقة بالخبز.وأضاف المتحدث " تسائلت عن سبب اهتمامه بهذا الشأن التونسي البسيط فقال ان بلاده هي الضامن الوحيد لتونس للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى".وتابع " المسؤول الأميركي اكد بان المعطيات يتم وضعها في تقرير لترسل الى رئيس الحكومة لكي يعالج الخلل في علاقة بالوضع الاقتصادي ".وقال " بعد ذلك اللقاء تعرضت لتهديدات من قبل مجهولين".وقد أثار تصريح رئيس مجمع المخابز العصرية استغراب كرونيكورات برنامج RDV9 خاصة لطفي لعماري