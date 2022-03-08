رئيس مجمع المخابز العصرية: مستشار السفير الأميركي اكد لي أن السفارة ترسل تقارير للحكومات لإصلاح وضعها

كشف رئيس مجمع المخابز العصرية في مداخلة على قناة التاسعة انه اجتمع بالمستشار الاقتصادي للسفير الأميركي ابان حكومة يوسف الشاهد حيث تباحثا في مسالة الدعم بعلاقة بالخبز.
وأضاف المتحدث " تسائلت عن سبب اهتمامه بهذا الشأن التونسي البسيط فقال ان بلاده هي الضامن الوحيد لتونس للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى".
وتابع " المسؤول الأميركي اكد بان المعطيات يتم وضعها في تقرير لترسل الى رئيس الحكومة لكي يعالج الخلل في علاقة بالوضع الاقتصادي ".
وقال " بعد ذلك اللقاء تعرضت لتهديدات من قبل مجهولين".
وقد أثار تصريح رئيس مجمع المخابز العصرية استغراب كرونيكورات برنامج RDV9 خاصة لطفي لعماري
وأضاف المتحدث " تسائلت عن سبب اهتمامه بهذا الشأن التونسي البسيط فقال ان بلاده هي الضامن الوحيد لتونس للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى".
وتابع " المسؤول الأميركي اكد بان المعطيات يتم وضعها في تقرير لترسل الى رئيس الحكومة لكي يعالج الخلل في علاقة بالوضع الاقتصادي ".
وقال " بعد ذلك اللقاء تعرضت لتهديدات من قبل مجهولين".
وقد أثار تصريح رئيس مجمع المخابز العصرية استغراب كرونيكورات برنامج RDV9 خاصة لطفي لعماري
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242333