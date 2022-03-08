8 سنوات سجنا في حق الرئيس المدير العام لشركة النقل بين المدن سابقا


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 09:54قراءة: 0 د, 24 ث
      
أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة حكما بالسجن لمدة 8 سنوات سجنا في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة النقل بين المدن وذلك في قضية تعلقت باتهامه بارتكاب تجاوزات مالية وفساد حول صفقة لاقتناء حافلات من شركة فرنسية لفائدة شركة النقل بين المدن ليتضح لاحقا أن الصفقة بها اخلالات وان اسعار الحافلات كان مرتفعا مما الحق أضراراً بالشركة المذكورة وفق ما ورد في ملف القضية .

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