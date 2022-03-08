لسعد جردة مدربا جديدا للنجم الساحلي


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 07:59قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلن النجم الرياضي الساحلي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، تعيين لسعد جردة مدربا جديدا للفريق، خلفا للفرنسي روجي لومار الذي فسخ عقده بالتراضي.

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ووفقاً لبلاغ النجم، فإن لسعد جردة سينطلق في عمله اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 وسيشرف على الفريق في مباراة الغد ضد الاتحاد المنستيري بعد أن كان من المقرر أن يقود لومار زملاء البلبولي في هذه المواجهة.



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