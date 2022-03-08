لسعد جردة مدربا جديدا للنجم الساحلي

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أعلن النجم الرياضي الساحلي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، تعيين لسعد جردة مدربا جديدا للفريق، خلفا للفرنسي روجي لومار الذي فسخ عقده بالتراضي.ووفقاً لبلاغ النجم، فإن لسعد جردة سينطلق في عمله اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 وسيشرف على الفريق في مباراة الغد ضد الاتحاد المنستيري بعد أن كان من المقرر أن يقود لومار زملاء البلبولي في هذه المواجهة.