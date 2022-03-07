الشواشي: في ذكرى ملحمة بن قردان قيس سعيد يهدي للشعب التونسي مجلسه القضائي المنصب"

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انتقد الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الذي وصفه بالقضاء الرئاسي.وكان أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، أدّوا اليمين، خلال موكب انتظم اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد الذي أصدر بالمناسبة الأمر الرئاسي المتعلق بتسميتهم.وكان الرئيس أعلن مساء 6 فيفري 2022، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب"الوضع المزري" الذي تردّى فيه القضاء.وقد تم إنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 11 صادر بالرائد الرسمي ومؤرخ في 12 فيفري 2022.ويتمتع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وفق المرسوم، بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي. كما سيمارس مهامه الى غاية إرساء "مجلس اعلى للقضاء"، فضلا عن انه يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والذي يضم في تركيبته 45 عضوا.وتتضمن تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ثلاثة مجالس وهي المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي ويضم 21 عضوا، بحساب 7 اعضاء لكل مجلس، أربعة منهم يعينون بصفتهم وثلاثة قضاة من المتقاعدين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويعينون بأمر رئاسي كما يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب."بمناسبة إحياء ذكرى ملحمة بن قردان المجيدة رئيس السلطة القائمة يهدي للشعب التونسي مجلسه المنصب" #المؤقت #الدائم_للقضاء_الرئاسي" في خرق واضح و متعمد لدستور البلاد و لقوانينها و للمواثيق الدولية و كذلك في تحدي صريح لارادة الشعب و لأهداف ثورته.#هنيئا للمطبلين و الانتهازيين و الساكتين على الحق."