تعيينات جديدة صلب وزارة أملاك الدولة


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 19:45قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمت تسمية مجدي بن سليمان المستشار بالمحكمة الادارية ٫ مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ابتداء من اليوم الإثنين 7 جانفي 2022 بمقتضى أمر رئاسي عدد 125 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 و ذلك للاشراف على مكتب متابعة العمل الحكومي.

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كما تمت تسمية أروى بن عمار ٫ مستشار المصالح العمومية ٫ مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بمقتضى أمر رئاسي عدد 192 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 و ذلك للإشراف على مكتب التعاون الدولي و العلاقات الخارجية.

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