عصام الشابي: في عهد قيس سعيد ... ولينا نشدّو الصف على الخبز

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قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار على الإذاعة الوطنية انه في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل مخيف.وأضاف عصام الشابي " في عهد قيس سعيد "ولينا نشدو الصف على الخبز" وهو امر لم نشهده أبدا" متابعا " الرئيس لا يقوم بشيء وهو يوجه الاتهامات للجميع رغم انه يملك الإجراءات الاستثنائية".وتابع عصام الشابي " الأزمة تعمقت في 7 اشهر بشكل لا يوصف وان كان الوضع السياسي قبل 25 جويلية كان سيئا فهذا لا يعني ان نواصل الازمة".