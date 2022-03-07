عصام الشابي: في عهد قيس سعيد ... ولينا نشدّو الصف على الخبز


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 19:02قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار على الإذاعة الوطنية انه في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل مخيف.
وأضاف عصام الشابي " في عهد قيس سعيد "ولينا نشدو الصف على الخبز" وهو امر لم نشهده أبدا" متابعا " الرئيس لا يقوم بشيء وهو يوجه الاتهامات للجميع رغم انه يملك الإجراءات الاستثنائية".
...

وتابع عصام الشابي " الأزمة تعمقت في 7 اشهر بشكل لا يوصف وان كان الوضع السياسي قبل 25 جويلية كان سيئا فهذا لا يعني ان نواصل الازمة".


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