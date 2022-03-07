قمة العبث.... " القناة الوطنية الأولى تبث آذان المغرب قبل موعده بساعة"


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 15:57قراءة: 0 د, 17 ث
      
بثت التلفزة التونسية أمس الأحد 6 مارس 2022 آذان المغرب على الوطنية الأولى قبل توقيته بساعة.
وبعد إدراك فريق البثّ بالخطأ عمدوا الى قطع الآذان قبل أن يكتمل وتمّ المرور مباشرة إلى برنامج بعنوان ''الحوار معاكم'' ويُعنى هذا الحوار بتفسير الاستشارة الوطنية.
...

ولم تقم القناة الوطنية لتقديم اعتذار عن الحادثة لكنها تعرضت لانتقادات من قبل عدد من متابعيه.


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