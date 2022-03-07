رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى: موجة ارتفاع الأسعار ستمسّ كل القطاعات والمواد


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 10:56قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال الهادي بكور رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى إنّ موجة ارتفاع الأسعار ستطال جميع المواد وجميع القطاعات، وذلك نظرا لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المحروقات والنقل البحري والمواد الأولية في الأسواق العالمية.

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وفي تصريح لاذاعة موزاييك, أ بكور إلى أنّ موجة ارتفاع الأسعار ليست خاصة بتونس بل تشمل جميع دول العالم.


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وقال بكور إنّه لا يمكن التكهّن بنسب ارتفاع أسعار البترول وبالتالي لا يمكن التكهّن بمدى ارفاع السلع والمواد الغذائية.



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