حزب المسار يحذّر من إنخراط تونس في أي عقوبات إقتصادية مفروضة بين روسيا وأوكرانيا

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أكّد حزب المسار ، أنه يسجّل إيجابيا المساعي التي تقوم بها تونس لإجلاء الجالية التونسية بأوكرانيا ويدعو إلى مزيد بذل الجهد لتأمين سلامة المواطنين العالقين بالمنطقة وتقديم الإحاطة الضرورية لهم فضلا عن إيلاء الاهتمام بالعائدين من الطلبة لمتابعة مسارهم الدراسي وإعادة ادماجهم .ودعا في بيان له الديبلوماسية التونسية إلى اتخاذ الموقف الذي يراعي المصالح العليا لبلادنا ويعزز الأصوات الرافضة للحرب والداعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات قصد التوصل إلى اتفاق دائم يضع حدّا للتدخل العسكري في أوكرانيا ويضمن حيادها تجاه القوى العظمى كما يضمن لشعبها ولشعوب المنطقة السلم والأمان وإلى المبادرة بالدعوة إلى نزع السلاح النووي والتأسيس لعلاقات دولية تقوم على السلم الدائم والمستدام .وحذّر الحزب من إنخراط تونس في أي عقوبات إقتصادية مفروضة بين الأطراف المتنازعة ويدعو إلى المحافظة على علاقات إيجابية مع مختلف الدول التي تربطنا بها مصالح مشتركة مع الإستعداد للحدّ من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على إقتصادنا الوطني.