إحالة ملف قضية الاستيلاء على مساعدات من جمعية قطر الخيرية على الدائرة الجنائية

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أحالت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بعد النظر في ملف قضية الاستيلاءات على أموال ومساعدات ارسلتها جمعية قطر الخيرية شملت الأبحاث فيها إطار سابق برئاسة الجمهورية وشخصين أخرين و معتمد السيجومي وثلاثة أشخاص أخرين من ممثلي المجتمع المدني على انظار الدائرة الجنائية باعتبار أن ما قام به الجناة جناية وليس جنحة.وكشفت الأبحاث أن المتهمين قاموا بالاستحواذ على تلك المساعدات التى خصصت للعائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخصوصية بجهة السيجومي لخاصة نفسهم وفق ما ورد في ملف القضية.