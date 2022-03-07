كورونا: الهاشمي الوزير يؤكد أن تونس من أحسن البلدان إفريقيا وعالميا على مستوى تطعيم مواطنيها

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أقر مدير معهد باستور والعضو في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الهاشمي الوزير إن تونس من بين أحسن البلدان إفريقيا وعالميا في تطعيم مواطنيها ضد الفيروس.واكد في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم صباح اليوم الإثنين، إن الوضع الوبائي في تونس والعالم في تحسن بشكل كبير.وقال الوزير إن الفيروس وبعد عمليات التلقيح سيصبح مستقبلا شبيها بنزلات البرد لا اكثر، داعيا للإقبال على التلقيح وعمليات تعزيز المناعة حتى لا تسجل حالات خطيرة وتتعكر الحالة عند الإصابة بالفيروس.هذا وأشار إلى ان نسب الإقبال على التقيح في تونس تراجعت، لافتا النظر إلى أنه تم تسجيل نسبة إقبال قدرت ب0،7 بالمائة أمس رغم توفير التلاقيح في عديد الاماكن.وشدد الوزير على ضرورة الإقبال على الجرعة الثالة خاصة للفئة العمرية 40 سنة فما فوق.وفي ذات السياق، أفاد الهاشمي الوزير ان تونس بصدد إعداد الدراسات والإمكانيات للانطلاق في عملية تصنيع التلاقيح الخاصة بكورونا وغيرها من الامراض.ويذكر أنه تم إختيار تونس من بين عدد من الدول التي ستصنع التلاقيح من قبل المنظمة العالمية للصحة.