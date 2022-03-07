كورونا: الهاشمي الوزير يؤكد أن تونس من أحسن البلدان إفريقيا وعالميا على مستوى تطعيم مواطنيها


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 09:23قراءة: 0 د, 52 ث
      
أقر مدير معهد باستور والعضو في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الهاشمي الوزير إن تونس من بين أحسن البلدان إفريقيا وعالميا في تطعيم مواطنيها ضد الفيروس.

...

واكد في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم صباح اليوم الإثنين، إن الوضع الوبائي في تونس والعالم في تحسن بشكل كبير.

وقال الوزير إن الفيروس وبعد عمليات التلقيح سيصبح مستقبلا شبيها بنزلات البرد لا اكثر، داعيا للإقبال على التلقيح وعمليات تعزيز المناعة حتى لا تسجل حالات خطيرة وتتعكر الحالة عند الإصابة بالفيروس.
..


هذا وأشار إلى ان نسب الإقبال على التقيح في تونس تراجعت، لافتا النظر إلى أنه تم تسجيل نسبة إقبال قدرت ب0،7 بالمائة أمس رغم توفير التلاقيح في عديد الاماكن.

وشدد الوزير على ضرورة الإقبال على الجرعة الثالة خاصة للفئة العمرية 40 سنة فما فوق.

وفي ذات السياق، أفاد الهاشمي الوزير ان تونس بصدد إعداد الدراسات والإمكانيات للانطلاق في عملية تصنيع التلاقيح الخاصة بكورونا وغيرها من الامراض.

ويذكر أنه تم إختيار تونس من بين عدد من الدول التي ستصنع التلاقيح من قبل المنظمة العالمية للصحة.


الفيديو: الدقيقة 28



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242269



  2.59% (266288 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 07 مارس 2022 | 4 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:47 18:21 15:47 12:37 06:42 05:16
Babnet
12°
Babnet13°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet
0.51 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-914°-714°-615°-519°-8
  • Avoirs en devises
    23310,2

  • (4 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,25034 DT        1$ =2,93470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 mars)   999,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   