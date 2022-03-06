سعيد: ليس هناك قضاة للحفاة وقضاة لمن يصرّون على تركهم حفاة

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عُقوبة سالبة للحريّة ومُصادرة البضائع في انتظار المُحتكرين

ستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 6 مارس 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل.وخصص اللقاء للنظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء .واكد رئيس الدولة في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية انه قد وقع العمل على اختيار قضاة متقاعدين من الأسلاك الثلاث (عدلي، إداري، مالي) الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى.وقال سعيد ان المسؤولية الواقعة على عاتقهم "مسؤولية جسيمة وثقيلة".وتابع سعيد: "لا مجال للتعامل مع المتقاضين كانهم من صنفين.. الجميع متساو أمام القانون".واضاف سعيد "ليس هناك قضاة للحفاة وقضاة لمن يصرون على تركهم حفاة".ووجه سعيد رسالة طمأنة للداخل والخارج قائلا ان المقياس الذي تم اعتماده في اختيار اعضاء المجلس هو الاستقلالية والكفاءة.. فلا استقلالية للوظيفة القضائية الا بقضاة مستقلون".وتحدث سعيد عن تسجيل الكثير من التجاوزات خلال السنوات والعقود الأخيرة، مؤكدان انه لا مجال للتجاوزات مستقبلا، مستشهدا بقول ابن خلدون "الظلم مؤذن بخراب العمران".وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للمضاربة والاحتكار في المستقبل.وأضاف رئيس الجمهورية أنه سيتم وضع مرسوم بخصوص هذه المسألة والعقوبة ستكون سالبة للحرية إضافة إلى مصادرة البضائع التي يحتكرونها ويعملون على تجويع الشعب في كل مكان.ولفت رئيس الدولة إلى أن هذا المرسوم سيتم وضعه في أقرب الآجال وقال "ليس هناك من يعتقد أنّه مُحصّن أو وراءه تنظيم يُعطيه حصانة معيّنة .. الكل سواء أمام القانون".