السجن 10 أشهر في حق النائب عصام البرقوقي مع النفاذ العاجل


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 11:52قراءة: 0 د, 27 ث
      
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، حكما غيابيا بسجن النائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله عصام البرقوقي مدة 10 أشهر مع النفاذ العاجل من أجل تهم المس من كرامة الجيش الوطني وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية.

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ووفق إذاعة موزاييك، فقد قضت المحكمة بالسجن مدة 3 أشهر من أجل المس من كرامة الجيش الوطني وبمثلها من أجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، والحكم بسجنه مدة شهرين اثنين من أجل اتيان فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وبمثلها من أجل الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، مع الاذن بالنفاذ العاجل.

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