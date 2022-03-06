سارة الحناشي ترد على المخرج مهدي الهميلي...مسكين .. بحملة Buzz وسخة يشوّه سمعة بلد بأكمله لبيع فيلمه


Publié le Dimanche 06 Mars 2022 - 09:39قراءة: 0 د, 57 ث
      
ردت الممثلة سارة الحناشي على تصريح المخرج المغمور مهدي هميلي الذي اثار موجة ردود فعل كبيره حيث قال انه في مهرجان الجونة السينمائي .. احدى الممثلات التونسيات اللاتي شاركن في المهرجان .. قامت “بسرقة ممثلة مشهورة” مما وضعه في وضع مخجل ومربك واشار الى اسم الممثلة يبدا بحرف ال ” سين “ وانها كانت تريد لفت الانتباه لها عبر لباسها … مما ادى الى تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ان المقصودة هي الممثلة سارة الحناشي ومنهم الاعلامي سمير الوافي ...

...

و في برنامج Ostar من تقديم أميمة العياري على اذاعة Diwan FM قالت الممثلة سارة الحناشي أنها رفعت قضية بمهدي هميلي واصفة ما قام به حملة Buzz وسخة لبيع فيلمه ... وأنه يشوه سمعة بلد لبيع فيلمه...

كما اضافت لو أنها فعلا مريضة بهوس السرقة Kleptomania فهل من المعقول ان يفضح المخرج أحد أعضاء فريقه عوض النصح والمعالجة ؟؟؟؟
..


وفي حديثها اكدت ان تصريح الهميلي هو مجرد كذب حيث ان الحكاية لاوجود لها البتة والا لكانت وسائل الاعلام المصرية تناولت الموضوع وأضافت أن الصحفي المصري مصطفى الكيلاني نفى حصول هذه الحادثة




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