أنا يقظ: ''بودربالة أثبت جهله بأعراف وتقاليد المحاماة..''

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انتقدت منظمة أنا يقظ، في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، ما اعتبرته "رفض عميد المحامين الحالي إبراهيم بودربالة مساندة عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني الذي يواجه محاكمة عسكرية"، قائلة إنّ بودربالة "أثبت جهله بأعراف وتقاليد المحاماة".وجاء في نصّ التدوينة: "إيماناً منا بأهمية مهنة المحاماة كشريك أساسي في إقامة العدل والذود عنه دون أي اعتبارات سياسية أو ايديولوجية (...) نود أن نذكر العميد الحالي بموقفه السابق من قضية المتهم نبيل القروي وشقيقه غازي الفارين حالياً من العدالة عندما صرّح أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بأنّه "جاء للمحكمة بصفة ملاحظ وأنه يتأسف بشدة لإقحام القضاء في المعارك السياسية" (..) وها هو اليوم يصرح في تعليقه على قضية عميد المحامين الأسبق الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني بأنه "غير ملزم بالخوض في المعارك السياسية" (...) وأثبت بذلك "جهله بأعراف وتقاليد المحاماة".وكان رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ابراهيم بودربالة، أفاد بأن عددا كبيرا من المحامين من العاصمة والجهات الداخلية، توجهوا اليوم الجمعة لمقر العمادة، "للتعبير عن تضامنهم مع عميدهم ومع مجلس عمادة المحامين".وأوضح بودربالة في تصريح اعلامي أن هذا التحرك التضامني، "جاء ردا على ما أقدم عليه عدد من المحامين، أمس الخميس، ومنهم سيف الدين مخلوف وأنور الحاج العلي، من تهجّم على مجلس العمادة، ورفع شعارات لا أخلاقية ضد مجلس الهيئة وفي شخص عميد المحامين"، على خلفية مواقف العمادة من قضية العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني الذي يمثل أمام القضاء العسكري.وقد ندّد العميد بودربالة بما أقدم عليه عدد من المحامين أمس الخميس ، من تهجم وصفه ب"اللا أخلاقي"، على هيئة المحامين وعميدهم.وقال إن عمادة المحامين "ترفض، من حيث المبدأ، تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإن كل قرار قانوني تتخذه المحاكم العسكرية قابل للطعن والاستئناف".ولاحظ أن هيئة المحامين "تدافع عن كل محام يتعرض لإشكال في مجاله المهني، ولكنها لا تدافع عن ميولات المحامي ومواقفه السياسية التي يتحمل المسؤولية فيها".وكان القضاء العسكري، أصدر يوم 2 مارس الجاري، قرارا بالإيداع بالسجن، في حق العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني (عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري)، على خلفية أحداث حصلت يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى منزل بوزلفة في بنزرت، أين كان يُقيم البحيري.