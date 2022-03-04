تطورات جديدة في ملف قضية وفاة 14 رضيعا بمستشفى وسيلة بورقيبة


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 12:51قراءة: 0 د, 27 ث
      
قررت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية وفاة 14 رضيعا بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة بسبب تسرب جرثومة للحليب المقدم لهم وذلك لإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة وشركة تأمينات في ملف القضية والدعوى المدنية .

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وقد ختم قاضي التحقيق ابحاثه في القضية ووجه التهم ل3 اطارات طبية وشبه طبية وقرر ابقائهم بحالة سراح وهم كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز الذين وجهت لهم تهمة توفير مواد أو القيام بعمل ناتج عنه قصور أدى إلى القتل عن غير قصد على معنى الفصل 315 من المجلة.

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