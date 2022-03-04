برنامج ديني على الوطنية يشجع على المشاركة في الاستشارة الوطنية

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تناول برنامج ديني على القناة الوطنية ملف الاستشارة الوطنية حيث دعا المشاركون فيه الشباب الى ضرورة المشاركة بقوة في الاستشارة وذلك للاسهام في صنع مستقبل البلاد.وقال مقدم البرنامج ان الرئيس فتح مجالا للشباب بان يشاركوا في كثير من المجالات بعد ان تم تجاهلهم لسنوات.وأكد احد المشاركين في البرنامج وهو امام " ان خطاب المساجد لا يمكنه لوحده اقناع الشباب بالمشاركة في الاستشارة".وكان وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، أفاد ألسبوع الماضي، ان المواطن التونسي بالداخل والخارج وجد بعض الإشكاليات في الاستشارة الوطنية أهمها غياب التغطية بالإنترنت.كما أكد كمال دقيش إن الحكومة تأمل أن يرتفع عدد المشاركين في هذه الاستشارة من اليوم إلى حدود 20مارس المقبل.