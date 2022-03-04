إصدار طابع بريدي لموقع "سطح القمر" بالصمار – تطاوين


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 14:43قراءة: 0 د, 33 ث
      
مساهمة منه في مزيد التعريف بالمواقع الطبيعية التي تزخر بها البلاد التونسية والتي تتميز بخصوصيات جيولوجية وبيئية وإيكولوجية متنوعة، يصدر البريد التونسي يوم 07 مارس 2022 طابعا بريديا لموقع "سطح القمر" بالصمار - تطاوين حيث تتخذ الصخور أشكالا فطرية بألوانها الحمراء والسوداء تحاكي شكل سطح القمر.

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ويتخذ هذا الطابع البريدي، لأوّل مرّة، شكل ثماني الأضلاعOctogone وذلك باستعمال آلة الثقب الجديدة Perforatrice التي دخلت حيز التشغيل بداية من سنة 2022 بمطبعة البريد والتي تسمح بتنويع طرق وأشكال ثقب الطوابع البريدية، استجابة لتطلعات الهواة (Philatélistes) من جهة والتي تمكّن من تعزيز جانب السلامة من جهة أخرى.

يعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم الاثنين 07 مارس 2022 بجميع مكاتب البريد.

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