رضا بالحاج: ''تونس في مأزق والحل بيد الرئيس''


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 08:52قراءة: 1 د, 1 ث
      
أقر العضو في هيئة الدفاع عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني المحامي رضا بالحاج، اليوم الجمعة، بوجود ازمة في تونس.
واكد خلال حواره في حصة ماتينال اذاعة شمس، أن "الحل الوحيد للخروج بالبلاد من الأزمة هو الحوار غير المشروط والعودة للمسار الدستوري التوافقي".
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وأفاد بالحاج ان الحوار لا يكون مع الأصدقاء بل مع المختلفين من اجل التوافق على نقاط إلتقاء يتم التوصل لها عن طريق الجلوس والحوار.

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وذكر بالحاج ان من بين اهم نقاط الإلتقاء التي يجب العمل عليها، اولا العودة للمسار الدستوري وللهيئات المنتخبة والتركيز على الوضع الإقتصادي وخاصة مسالة رفع الدعم التي لا يجب ان تكون مسقطة ويتم تدارسها مع الطرف الإجتماعي، وفق تعبيره.


المحكمة العسكرية أخطر حاجة لصورة تونس

وقال رضا بالحاج، إن المحكمة العسكرية أخطر حاجة لصورة تونس".
وأفاد ان العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني لم يرتكب جريمة عسكرية بل كان حواره مع الامنيين إثر إيقاف البحيري في كنف الهدوء ولم تتم أي مناوشة.

وإعتبر بالحاج القضية سياسية خاصة وأن الكيلاني كان من بين المتبنين لفكرة ان قرارات 25 جويلية أنقلاب وشارك في تحركات مواطنين ضد الإنقلاب وعضو في هيئة الدفاع عن البحيري وبالتالي أصبح مستهدفا، وفق تعبيره.

وجدد بالحاج التأكيد ان عملية الإيقافات ومثول مدنيين امام المحكمة العسكرية ليست لصالح تونس.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 242112

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 04 Mars 2022 à 09h 43m |           
هذه الطبقة السياسية بلهاء ومنزوعة العقل ... بالله من الذي منعكم من الحوار ... تفضلو لموا رواحكم وتحاورو والحل اللي تتفقو عليه ما ثماش قوة في البلاد تنجم تمنعكم من تطبيقو ... المشكل الحقيقي هو انكم طبقة سياسية متناحرة متكونة من مجموعة من المرضى والمتسلقين والانتهازيين والسماسرة لا يليق بكم الا السجون لستم وجوه حرية ... كيفش تحبو الرءيس يعمللكم حوار وانتم اعز حاجة عندكم هي اقصاء بعضكم البعض ... كيفاس تحبو نعملولكم حوار وانتم انقلبتم على نتاءج
الانتخابات واحتقرتم واهنتم الشعب ... كيف تطلبون من الذي تتهمونه بالدكتاتورية ان يقيم حوار لطبقة سياسية عاجزة تستجدي وتتوسل وتتذوبل وتتبكى ... انتم غير محترمين خرج التوانسة وانتخبوكم واعطوكم السلطة في يدكم واصبح لكم موقع في اخذ القرار ولكنكم خرجتم من البرلمان مقر السلطة الفعلية وانتم تنادون باستعمال الجيش ضد الشعب ولكم في محمد عبو وزوجته المثال الحي ...لقد دمرتم حلم التوانسة في الديمقراطية والكرامة ... خليتونا مسخرة في العالم ...



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