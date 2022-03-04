رضا بالحاج: ''تونس في مأزق والحل بيد الرئيس''

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المحكمة العسكرية أخطر حاجة لصورة تونس

أقر العضو في هيئة الدفاع عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني المحامي رضا بالحاج، اليوم الجمعة، بوجود ازمة في تونس.واكد خلال حواره في حصة ماتينال اذاعة شمس، أن "الحل الوحيد للخروج بالبلاد من الأزمة هو الحوار غير المشروط والعودة للمسار الدستوري التوافقي".وأفاد بالحاج ان الحوار لا يكون مع الأصدقاء بل مع المختلفين من اجل التوافق على نقاط إلتقاء يتم التوصل لها عن طريق الجلوس والحوار.وذكر بالحاج ان من بين اهم نقاط الإلتقاء التي يجب العمل عليها، اولا العودة للمسار الدستوري وللهيئات المنتخبة والتركيز على الوضع الإقتصادي وخاصة مسالة رفع الدعم التي لا يجب ان تكون مسقطة ويتم تدارسها مع الطرف الإجتماعي، وفق تعبيره.وقال رضا بالحاج، إن المحكمة العسكرية أخطر حاجة لصورة تونس".وأفاد ان العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني لم يرتكب جريمة عسكرية بل كان حواره مع الامنيين إثر إيقاف البحيري في كنف الهدوء ولم تتم أي مناوشة.وإعتبر بالحاج القضية سياسية خاصة وأن الكيلاني كان من بين المتبنين لفكرة ان قرارات 25 جويلية أنقلاب وشارك في تحركات مواطنين ضد الإنقلاب وعضو في هيئة الدفاع عن البحيري وبالتالي أصبح مستهدفا، وفق تعبيره.وجدد بالحاج التأكيد ان عملية الإيقافات ومثول مدنيين امام المحكمة العسكرية ليست لصالح تونس.