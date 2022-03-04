هذا ما قرره القضاء في قضية قتل شهيد الانترنيت زهير اليحياوي


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 08:44قراءة: 0 د, 41 ث
      
نظرت أمس الخميس 3 مارس 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف المعارض زهير اليحياوي المعروف بلقب ''التونسي''و هو أول ضحية للشرطة المعلوماتية في نظام بن علي ،حيث في خريف 2001، أطلق هذا الشاب البالغ من العمر 33 عاماً والذي يحمل شهادة ماجستير في الاقتصاد، مجلة إلكترونية بعنوان TUNeZINE في إشارة إلى الاسم الأول للرئيس بن علي، زين لاقى الموقع نجاحاً فورياً، في تونس كما في الخارج فقد سحر الشبّان بنبرته الجريئة وبالموهبة التي يتمتّع بها .

...

وأثارت كتابات فريق زهير يحياوي المدوَّنة باللغة العربية العامّية والتي تنطبع بفكاهة ساخرة، حينها غضبت السلطة التونسية ونظام بن علي الذي عذبه في دهاليز وزارة الداخلية ومورست عليه شتى انواع للتعذيب الى ان ساءت حالته الصحية وتوفي خلال سنة 2005.

وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2 جوان 2022 لحضور المنسوب لهم الانتهاك.

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