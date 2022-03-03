بعد ايقاف برنامجه، صحبي بكار يهدّد بحرق نفسه أمام مقر الهايكا ويتّهم من وصفها عصابة وديع الجريء بالوقوف وراء استهدافه

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عبر الخميس 3 مارس، الاعلامي صحبي بكار عن امتعاضه وغضبه الشديد من ايقاف برنامجه الرياضي على قناة تونسنا معتبرا ان قرار الهايكا مظلمة تاريخية في حقه حسب وصفه.وتساءل مستنكرا "شبيني كان انا نتعاقب، نطلعي للشعانبي نولي ارهابي !؟" متهما الهايكا باستهدافه والسعي الي تجويعه مضيفا بأن هناك مشكلة شخصية وان الهايكا تحركها عصابة وديع الجريء حسب تصريحه.وهدد صحبي بكار بالاعتصام امام مقر الهايكا وحرق نفسه وقال "اقسم بالله تو نحرق روحي قدام الهايكا خلي تقعد فضيحة في تونس.وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"،قرر تسليط خطية مالية على القناة الخاصة "تونسنا" قدرها 50 ألف دينار باعتبارها في حالة "عدم امتثال".وأوضحت "الهايكا" في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن القناة لم تلتزم بتنفيذ قرار الهيئة الصادر بتاريخ 3 فيفري 2022 ، والمتمثل في إيقاف برنامج "الإثنين الرياضي" بصفة نهائية، والالتفاف عليه من خلال مواصلة بث نفس المضمون مع تغيير اسم البرنامج إلى "ديما سبور".وأضافت أن مجلس الهيئة قرر إيقاف برنامج "الإثنين الرياضي" الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة "تونسنا" بنسختيه "الإثنين الرياضي" و"ديما سبور" بصفة نهائية، وسحب جميع حلقات البرنامج في نسختيه الأولى والثانية من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها.