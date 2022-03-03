120 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق غازي القروي

أصدرت اليوم دائرة الشيكات حكما ب120 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق غازي القروي النائب بمجلس نواب الشعب وذاك في دفعة جديدة من قضايا الشيكات دون رصيد بلغت 25 قضية .





