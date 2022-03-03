أصدرت اليوم دائرة الشيكات حكما ب120 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق غازي القروي النائب بمجلس نواب الشعب وذاك في دفعة جديدة من قضايا الشيكات دون رصيد بلغت 25 قضية .
120 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق غازي القروي
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