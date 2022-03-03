120 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق غازي القروي


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 21:12قراءة: 0 د, 9 ث
      
أصدرت اليوم دائرة الشيكات حكما ب120 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق غازي القروي النائب بمجلس نواب الشعب وذاك في دفعة جديدة من قضايا الشيكات دون رصيد بلغت 25 قضية .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242094



  2.37% (243791 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |

الخميس 03 مارس 2022 | 30 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
10°
Babnet18°Babnet% 87:الرطــوبة
تونــسBabnet
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-818°-816°-915°-911°-10
  • Avoirs en devises
    23429,4

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,25256 DT        1$ =2,93137 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   1002,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   