محاكمة المهرب "وشواشة"

. ..

نظرت ظهر اليوم الخميس 3 مارس 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف قضية تهريب وتبييض أموال موقوف فيها المهرب المعروف بكنية "وشواشة" وقد أنكر المتهم ما نسب إليه ورافع عنه محاموه وبينوا أنه نشط في مجال التجارة طالبين الافراج عنه وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لإصدار قرارها .وللتذكير فان "وشواشة "قضت في شانه الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في حقه بالسجن لمدة 8 أعوام مع خطية مالية قدرها 8 مليون و250 ألف دينار وبنفس الحكم في حق شريكه المحال معه بحالة من أجل جرائم تعلقت بغسيل وتبييض الأموال.