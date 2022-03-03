العلوي متحدّثا عن عبّو: بعد أن حرّض على استعمال الجيش في تصفية الخصوم، حضر كالمنبوذ في محاكمة العميد الكيلاني...من اين يأتون بكل تلك الوقاحة!!؟

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علّق الخميس 3 مارس، النائب في البرلمان المجمد، عبد اللطيف العلوي الي حضور الوزير السابق محمد عبو في محاكمة العميد عبد الرزاق الكيلاني الذي أصدر القضاء العسكري بطاقة ايداع في السجن ضده.وقال العلوي مستنكرا "من أين يأتون بكلّ تلك الوقاحة والدّناءة؟!،عبّو بعد أن حرّض هو وزوجته على استعمال الجيش في تصفية الخصوم، حضر بالأمس كي يسير في جنازة العدالة! وكي يكون شاهدا على إيداع العميد الوطنيّ الشريف الخلوق المتحضّر بلا ذنب ولا جريرة!".وتابع متحدثا عن محمد عبو "حضر بالأمس ووقف على هامش الحاضرين كالمنبوذ، بل هو المنبوذ فعلا وكأنّ هذه الصّفة ما خلقت إلاّ له".وفي نفس السياق انتقد العلوي تفاعل القيادي في حركة الشعب سالم الابيض مع محاكمة العميد الكيلاني وقال " سالم الأبيض صاحب مقولة: "الانقلاب يلزمه رجال"، "والاتّحاد علم يدرّس في أعتى الجامعات"، ينزّل تدوينة فضيحة، ظاهرها التّضامن الخجول معه، و90% منها يتحدّث عن الكتاب الّذي أهداه إيّاه وعن هوامش لا علاقة لها إطلاقا بالكارثة الوطنيّة".وتابع قائلا " لم يقدر أن يقول إنّه يعارض محاكمته كمدنيّ أمام المحاكم العسكريّة، لأنّه يخاف أن يكون ذلك حجّة ضدّ المحاكمات العسكريّة لنوّاب الكرامة والمرزوقي وغيرهم من مقاومي الانقلاب!!".وختم تدوينته بالقول "أيّ بشر هؤلاء وكيف يجدون في أنفسهم كلّ هذه الوقاحة ولا يخجلون أمام أبنائهم وأنفسهم في المرآة!!!".