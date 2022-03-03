قيس سعيدّ: يتم إعتقال معتمد في حين ان ملفات الارهابيين موضوعة على الرفوف

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يرتمون في أحضان قوى خارجية ويتابهون بالتقاط الصور ثم يتحدثون عن السيادة الوطنية

لن يهدأ لي بال إلاّ إذا تمّ تطهير البلاد

كانوا يتبادلون العنف.. وصاروا على قلب رجل واحد

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد القضاة الى احترام الحقوق والحريات، وليس من اجل شبهة لا تحتاج الاعتقال كما حصل مع معتمد باحدى الولايات.وتابع سعيد خلال اجتماع لمجلس وزاري اليوم الخميس: "ان قضية المعتمد متعلقة بمكالمة هاتفية ..فلماذا يتم الزج به في السجن.. الأمر يحتاج الى مراجعة".واستنكر رئيس الدولة ما اسماه التهديد بالسجن لاشخاص معينين في حين ان الملفات التي تدين الارهابيين موضوعة عل الرفوف منذ عشرات السنين.وقال سعيد: "لماذا لا يتم اعتقال هؤلاء المظنون فيهم".واضاف سعيد انه لا احد فوق القانون، مؤكدا انه يساند المحاكمات العادلة.وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا يوجد أي حد من الحريات في تونس.وقال رئيس الدولة 'يرتمون في أحضان عدد من القوى الأجنبية ويتباهون بالتقاط الصور ثم يقزولون أنهم يعملون على تحقيق السيادة الوطنية'.وتابع قيس سعيد 'صورهم في العواصم الأجنبية تجل على خيالناتهم وتواطئهم وعلى أنهم يريدون حشرنا في الزاوية أو أن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه.وأكّد رئيس الجمهورية أنّه تمّ اتخاذ جملة من لاجراءات التي ترمي إلى تطهير البلاد.وقال: "هناك مسائل مستعجلة وحياتية، تتعلق بحياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وكراماتهم.. لن يهدأ لي بال إلاّ إذا تمّ تطهير البلاد..".واعتبر سعيّد أنّ الوضع في تأزم إذ لا يمر يوم واحد إلاّ ويزداد الوضع تفاقما، بحيث وجب وضع حدّ لانحلال الدولة ومؤسساتها".وشدّد سعيّد على أنّ الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج، وفق قوله، كما أنّ القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل.وشكر رئيش الدولة الدبلوماسية التونسية والجيش الوطني ووزارة النقل وكلّ مؤسسات الدولة المعنية على دورها في إعادة التونسيين من أوكرانيا.وانتقد رئيس الجمهورية شخصيات سياسية، وقال: "عندما كانوا في المناصب التي حلموا بأن يشغلوها كانوا متفرقين، وكانوا ينظّمون اعتصامات ضدّ بعضهم البعض.. بالأمس كانوا يتبادلون العنف، واليوم صاروا في الظاهر على قلب رجل واحد لأنّهم يعتبرون السلطة غنيمة"، وفق قوله.واعتبر أنّ هذه الأطراف كانت متفقة في السابق على الأهداف التي يرمون تحقيقها ولا علاقة لها بالأهداف التي يسعى الشعب التونسي إلى أن تكون حقيقة واحدة.وأضاف: "ينطبق عليهم قوله تعالى فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ..".وتابع: "يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية وبعد ذلك يقولون إنّم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية".