قابس: السجن 16 عاما ضد والي سابق

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قضت المحكمة الابتدائية بقابس، غيابيا، بسجن والي سابق 16 سنة وخطية مالية قدرها 140.283 ألف دينار، حسب ما افاده الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ووكيل الجمهورية بقابس، محمد الكراي، لاذاعة شمس اف ام .واضاف ذات المصدر، انه كان قد تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 23/09/2013 لدى مكتب التحقيق الثالث ضد والى سابق كان قد اشرف على ولاية قابس وذلك من اجل استغلال موظف عمومي لوظيفته بقصد الحصول على منفعة له ولغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.وذلك بعد شكاية قدمها الوالي الذي اشرف على ولاية قابس بعده، ومفادها بأنه في إطار المهمة الرقابية التي قام بها فريق رقابي بدائرة المحاسبات، على حسابات وتصرف المجلس الجهوي بقابس تبين لهم ان الولاية كانت تتصرف في الصندوق الجهوي لتنمية الأنشطة الشبابية والرياضية بقابس.حيث تبين من خلال فحص الصندوق المذكور الذي تم إغلاقه بمقتضى مراسلة من وزارة الداخلية بتاريخ 04/05/2011، وتحويل الرصيد المتبقى بالحساب البنكي الى وزارة الداخلية، تبين ان الوالي (موضوع التتبع والذي هو في حالة فرار) قام بصرف نفقات من حساب الصندوق المذكور لا تمت بصله للأنشطة الشبابية والرياضية وتتسم بالطابع الشخصي .المصدر شمس