رضا بالحاج: العميد عبد الرزاق الكيلاني مستهدف ممن لهم "عقدة" من الثورة

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قرار إيداعه السجن كان جاهزا قبل استنطاقه

أفاد رضا بالحاج عضو هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ،أن الكيلاني مستهدف لانه شارك في الثورة ،وهو ضد قرارات 25 جويلية ووصفها بالانقلابية ،موضحا أنه مستهدف ايضا ممن له "عقدة" من الثورة موضحا أن رد الفعل كان قويا عليه عبر إيداعه السجنمعتبرا أن ما حصل أمس عبارة عن اختطاف للعميد اثر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه .واعتبر أن ايقاف العميد حماقة " من حماقات الانقلاب.كما اكد أعضاء هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أن قرار إيداعه السجن كان جاهزا قبل استنطاقه موضحا أن الأستاذ شوقي الطبيب أكد لهم أن الكيلاني معنوياته مرتفعة وأنه بصحة جيدة .وان ايقاف الكيلاني هي رسالة من السلطة لترهيب النخبة .وكان قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس اصدر مساء أمس الاربعاء بطاقة ايداع بالسجن ضد عميد المحامين الاسبق ،عبد الرزاق الكيلاني .ووجه القاضي للكيلاني تهما على معنى الفصول 79 و 125 و 136 من المجلة الجزائية .وترافع دفاعا عن الكيلاني اكثر من 20 محاميا وتجاوزت مدة المرافاعت العشر ساعات.وكان العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني قال قبل ايام انه يواجه من قبل القضاء العسكري بمجموعة من التهم من بينها الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان" وذلك على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان موكّله المحامي القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري.ونفى الكيلاني تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، وشدد على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان "نقاشا قانونيا حضاريّا" وفق توصيفه.