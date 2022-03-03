الغزو الروسي لأوكرانيا: الجرندي ينفي انحياز تونس لأي طرف

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نفى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في تصريح لاذاعة موزاييك خضوع تونس لأيّ ضغط في تصويتها أمس لصالح القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكّدا عدم انحياز تونس لأيّ طرف على حساب الآخر.وقال الجرندي في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الناس الخميس 3 مارس 202 إنّ تونس فسّرت قرارها بعد التصويت، وفقا لإجراء تصويتي معتمد في الجلسة العامة يمكّن الدول من التوضيح قبل او بعد التصويت. وأشار إلى أنّ موقف تونس يشجّع على الحوار وعلى التفاوض، منتقدا بعض القراءات ''المتسرّعة'' لتصويت تونس لصالح القراروأضاف: "تونس ليست مع أو ضد.. موقفنا سيادي ولنم نخضع لأي ضغط"، مشيرا إلى أنّ ذلك يندرج ضمن موقف تونس المعتاد في ما يخصّ حلّ المشاكل بين الدول اعتمادا على الحوار والتفاوض لإبعاد شبح الحرب وتطوّر الأزمات يستند على ميثاق الأمم المتحدة .وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الأربعاء قرارا "يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد اوكرانيا"، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوا.والدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا.ويطالب القرار الذي صدر بعد أكثر من يومين من المداخلات موسكو "بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية" من أوكرانيا، و"يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية".و"يستنكر" القرار الذي طرحه الاتحاد الاوروبي بالتنسيق مع اوكرانيا، "بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا" ويؤكد "التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي" أوكرانيا بما فيها "مياهها الإقليمية".وجاء في بلاغ اعلامي لوزارة الخارجية أمس ان القرار "يحث على ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفوري للنزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة وغير ذلك من الوسائل السلمية."و يؤكد القرار،وفق البلاغ على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما منها المتعلقة بنبذ استعمال القوة.وجاء في البلاغ ايضا ان قرار الجمعية العامة "شجب العدوان الروسي على أوكرانيا ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية. كما طالب جميع الأطراف بالسماح بالمرور الآمن وغير المشروط للمدنيين والمنظمات الإنسانية وبتيسير وصول المساعدة الإنسانية".و في شرحها لتصويتها، أكدت تونس أن موقفها يأتي انتصارا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة، التي انبنت عليها سياستها الخارجية وتأكيدا على حرص تونس على إنهاء الأزمة باستعمال الوسائل السلمية لفضّ النزاعات، التي تبقى السبيل الوحيد والأمثل لوضع حدّ للتصعيد والحيلولة دون مزيد تدهور الأوضاع وتنامي الأزمات والمآسي الإنسانية .وحسب البلاغ فان تجارب الماضي البعيد والقريب تعلم أنّ الخيارات العسكرية لا تحلّ أيّة أزمة وأنّ المفاوضات كفيلة بتسوية كلّ الخلافات وإيجاد الحلول التوافقية لها.ولاحظت وزارة الخارجية أن الأزمة الحالية في أوكرانيا، تأتي في وقت بدأ العالم يتهيأ فيه للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها التعاون والتضامن والانخراط الفاعل في تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتحقيق أهداف "أجندتنا المشتركة".واعتبرت وزارة الخارجية أنّ العالم لا يمكنه تحمّل مزيدا من الأزمات بهذا الحجم والخطورة. ولذلك، فإنّ تونس التي استبشرت بانخراط الأطراف المعنية في الحوار والتفاوض، تجدّد دعوتها للمجموعة الدولية من أجل تضافر الجهود وتكثيف المساعي لتشجيع هذه الأطراف على مواصلة الاحتكام إلى المفاوضات، بما يساعد على وقف العمليات العسكرية وحماية الأرواح وتهيئة الظروف لإيجاد حلّ دائم لهذه الأزمة.وباعتبار أنّ الأمن والسلم الدوليين كلّ لا يتجزّأ، فقد دعت تونس إلى التعامل مع مختلف القضايا العادلة بمقياس واحد قائم على أساس مبدإ "الوحدة من أجل السلام" حتى تتمكن الشعوب من استرداد حقوقها المشروعة وفقا للمرجعيات الدولية وبناء عالم اكثر عدلا وسلاما واستقرارا.وكانت تونس قد دعت يوم 25 فيفري جميع الأطراف المعنيّة بتطورات الأحداث في أوكرانيا، إلى "العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية، وذلك من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول".واهابت تونس، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة بالمجموعة الدولية بذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات، والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة، بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.