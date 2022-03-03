الجبل الأحمر: 30 سنة سجنا في حق شابين عنفا تلميذا وكسرا جسده والقيا به من عربة المترو


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 10:19قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب30 سنة سجنا في حق شابين اعتديا بالعنف الشديد على تلميذ والتسبب له في كسور ثم إلقائه من عربة المترو 5 على مستوى محطة الرمانة ،ثم لاذوا بالفرار بعد أن سلبوه هاتفه الجوال ومبلغ مالي .

...

ووفق ملف القضية فإن المتضرر تفطن للمتهمين يحاولون نطر هاتفه ولما تصدى لهم انهالوا عليه بالضرب واللكم والتسبب له في كسور على مستوى الساق واليد والرقبة ولم يكتفوا بذلك بل القوا به من عربة المترو مما أدى إلى كسر ساقه الثانية وعموده الفقري والحاق اضرار جسيمة به .

وللإشارة فإن المتضرر من التلاميذ النجباء والمتميزين في الدراسة .

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