الفة الحامدي تتهم وزير المالية السابق بمحاولة الاضرار بشركة الخطوط التونسية


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 09:23قراءة: 0 د, 26 ث
      
كشفت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والرئيسة المديرة العامة السابقة لشركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام" أن المسؤولين حاولوا أن يفرضوا عليها أجندا للتفريط في الخطوط التونسية.
واتهمت الحامدي وزير المالية السابق علي الكعلي بمحاولة الاضرار بشركة الخطوط التونسية.
...


وقالت الحامدي:" أول مرة مشيت فيها للقصبة وزير المالية علي الكعلي قالي شكون قالك نحبو ننقذو شركة الخطوط التونسية".

..

واضافت "قالي عندنا أسهم في شركة طيران أخرى كانت تابعة الطرابلسية نحبو نعاونوها والخطوط التونسية ولات مشكلة".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242042



  2.34% (241060 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |

الخميس 03 مارس 2022 | 30 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:45 12:38 06:48 05:22
Babnet
12°
Babnet17°Babnet% 66:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.09 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-818°-814°-914°-711°-10
  • Avoirs en devises
    23479,7

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,26183 DT        1$ =2,91264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   621,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   