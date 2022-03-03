الفة الحامدي تتهم وزير المالية السابق بمحاولة الاضرار بشركة الخطوط التونسية

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كشفت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والرئيسة المديرة العامة السابقة لشركة الخطوط التونسية ألفة الحامدي في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام" أن المسؤولين حاولوا أن يفرضوا عليها أجندا للتفريط في الخطوط التونسية.واتهمت الحامدي وزير المالية السابق علي الكعلي بمحاولة الاضرار بشركة الخطوط التونسية.وقالت الحامدي:" أول مرة مشيت فيها للقصبة وزير المالية علي الكعلي قالي شكون قالك نحبو ننقذو شركة الخطوط التونسية".واضافت "قالي عندنا أسهم في شركة طيران أخرى كانت تابعة الطرابلسية نحبو نعاونوها والخطوط التونسية ولات مشكلة".