رادس.. أمنية تطيح بعنصرين اجراميين أحدهما مسلح بساطور


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 08:34قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكنت اول أمس أمنية بمركز الأمن الوطني برادس من ايقاف عنصرين اجراميين الاول اصيل الجهة روّع المواطنين بسلب هواتفهم الجوالة تحت التهديد بطعنهم بساطور ، والثاني اصيل منطقة جبل الجلود محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا ترويج مخدرات وكشفت الأبحاث معه أنه من مروجي المخدرات ايضا بالوسط المدرسي.

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