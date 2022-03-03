رادس.. أمنية تطيح بعنصرين اجراميين أحدهما مسلح بساطور

تمكنت اول أمس أمنية بمركز الأمن الوطني برادس من ايقاف عنصرين اجراميين الاول اصيل الجهة روّع المواطنين بسلب هواتفهم الجوالة تحت التهديد بطعنهم بساطور ، والثاني اصيل منطقة جبل الجلود محل تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا ترويج مخدرات وكشفت الأبحاث معه أنه من مروجي المخدرات ايضا بالوسط المدرسي.



