عبيد البريكي : اتصلت بالرئيس بشان مشروع بقيمة 80 مليار دولار ويوفر نصف مليون موطن شغل


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 18:12قراءة: 0 د, 31 ث
      
كشف الأمين العام لحزب "تونس الى الأمام"، عبيد البريكي انه كان له اتصال برئيس الجمهورية قيس سعيد الأسبوع الماضي تعلقت بمسألة معينة.
وافاد في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" بأنه تم الحديث خلال المكالمة عن "استثمار ضخم" وتبين أن لدى الرئيس فكرة بشأنه.
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واعتبر عبيد البريكي أن الاستثمار يتعلق بمستثمرين أجانب "كبار" ولا علاقة لإسرائيليين به موضحا أن حجم الاستثمار يقدر بـ 80 مليار دولار وسيمكن من توفير 500 الف فرصة عمل.
وأكد ان الرئيس "يستمع ويتفاعل جيدا وليس لديه عقدة "المعرفة المطلقة".

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ملاحظة : 80 مليار دولار تمثل تقريبا 5 مرات ميزانية تونس في سنة



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