النادي الأفريقي يتسلم ثلاث حافلات جديدة

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أدى وفد من النادي الإفريقي برئاسة رئيس النادي يوسف العلمي وعضو الهيئة المديرة سامي القاضي والأستاذ طارق العلايمي زيارة لسويسرا استغرقت ثلاثة أيام.خصصت الزيارة لمعاينة الحافلات الثلاث المهداة من الدكتور ناجح فرح واتمام الاجراءات الخاصة بها.كما كانت هذه الزيارة مناسبة لبلورة مشاريع أخرى لصالح النادي خاصة فيما يتعلق بمشروع المركز الطبي المزمع تأسيسه في حديقة الرياضة منير القبائلي، فضلا عن آفاق التعاون مع عدد من الاندية والخبرات الرياضية السويسرية .من جانب آخر، واعترافا بالخدمات الجليلة المقدمة للنادي قام الرئيس يوسف العلمي بتكريم الدكتور ناجح فرح و بلحسن بن عمارة، العضو في التحالف من أجل النادي الإفريقي، وحبيب يعقوب رئيس خلية أحباء النادي الإفريقي في سويسرا.تاتي هذه الأخبار لتؤكد العمل الكبير الذي يقوم به التحالف من أجل النادي الأفريقي برئاسة الدكتور محسن الطرابلسي و الذي يضم كفاءات و اسماء بارزة مثل بلحسن بن عمارة و لطفي القلمامي و غيرهم .