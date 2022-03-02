رئيس الجمهورية يستقبل وزراء الداخلية العرب


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 12:57قراءة: 0 د, 22 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 بقصر قرطاج، وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتسلّم رئيس الجمهورية من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدرع التذكاري للمجلس.
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وانتظم حفل الاستقبال بحضور توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

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