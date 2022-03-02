نجيب الشابي: رشيد عمار وفرحات الراجحي حلا التجمع في 2011 دون علمنا

قال احمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل في حوار لقناة التاسعة ان وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي وقائد الجيش السابق الجنرال رشيد عمار تورطا في حل حزب التجمع دون علم منا.
وأضاف نجيب الشابي " طرحت الأمر مع محمد الغنوشي الذي نفى علمه بالأمر وان الراجحي ورشيد عمار توليا اتخاذ الخطوة" متابعا " احتجيت على القرار في مجلس الوزراء".
وأضاف نجيب الشابي " كنت من بين المطالبين ببقاء الحزب كونه وطني اجتماعي رغم كل التجاوزات المرتكبة".
وتابع نجيب الشابي " كنت اعتقد ان التجمع تاريخ وقوة عريقة وله دور في التوازن المجتمعي والسياسي بعد 2011 في إطار المعطى الديمقراطي لكن مع إقصاء القيادات الفاسدة".
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 3 مارس 2011 بحل التجمع الدستوري الديموقراطي
وجاء في نص الحكم ان "المحكمة الابتدائية بتونس قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وامواله" عن طريق وزارة المالية.
وكانت نشاطات واجتماعات الحزب علقت في 6 فيفري 2011.
ومنذ فرار بن علي، تظاهر التونسيون للمطالبة بحل الحزب الذي اصبح رمز الدولة الامنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاما.
وبعد ستة ايام من سقوط النظام، اعلنت الحكومة الانتقالية في 20 جانفي ان الدولة ستصادر "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة" للحزب وتعلن فصل الدولة عنه.
وأضاف نجيب الشابي " طرحت الأمر مع محمد الغنوشي الذي نفى علمه بالأمر وان الراجحي ورشيد عمار توليا اتخاذ الخطوة" متابعا " احتجيت على القرار في مجلس الوزراء".
وأضاف نجيب الشابي " كنت من بين المطالبين ببقاء الحزب كونه وطني اجتماعي رغم كل التجاوزات المرتكبة".
وتابع نجيب الشابي " كنت اعتقد ان التجمع تاريخ وقوة عريقة وله دور في التوازن المجتمعي والسياسي بعد 2011 في إطار المعطى الديمقراطي لكن مع إقصاء القيادات الفاسدة".
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 3 مارس 2011 بحل التجمع الدستوري الديموقراطي
وجاء في نص الحكم ان "المحكمة الابتدائية بتونس قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وامواله" عن طريق وزارة المالية.
وكانت نشاطات واجتماعات الحزب علقت في 6 فيفري 2011.
ومنذ فرار بن علي، تظاهر التونسيون للمطالبة بحل الحزب الذي اصبح رمز الدولة الامنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاما.
وبعد ستة ايام من سقوط النظام، اعلنت الحكومة الانتقالية في 20 جانفي ان الدولة ستصادر "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة" للحزب وتعلن فصل الدولة عنه.
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