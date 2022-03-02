وصول 327 مواطنا تونسيا مقيما بأوكرانيا فجر اليوم

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وصلت فجر اليوم الاربعاء 2 مارس 2022 الى مطار تونس قرطاج طائرة الخطوط التونسية A330 التي أمنت إجلاء 230 مواطنا تونسيا مقيما بأوكرانيا من مطار Otopeni Henri Coanda ببوخارست رومانيا، وكان في استقبال جاليتنا وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرنديكما وصلت طائرة عسكرية تونسية قادمة من بولونيا إلى مطار تونس قرطاج الدولي وعلى متنها 97 مواطن تونسي تم اجلاؤهم من الحدود الأوكرانية البولونية.يذكر أنه وصل في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الثلاثاء 106 من أفراد الجالية التونسية كانوا مقيمين في أوكرانيا وتم نقلهم جوا من أحد مطارات رومانيا على متن طائرة عسكرية، بعد أن تم تأمين مغادرتهم الحدود الرومانية مع أوكرانيا، التي تعرف منذ أيام عمليات عسكرية جراء تدخل عسكري روسي.وكانت وزارة الخارجية قد دعت الراغبين في العودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع سفارتي تونس ببوخارست وفرصوفيا لتسجيل أسمائهم، حتى يتم تأمين عودتهم في أفضل الظروف.