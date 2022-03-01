استطلاع امرود : قيس سعيد الأول في نوايا التصويت للرئاسية والدستوري الحر الأول في التشريعية


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 21:18قراءة: 0 د, 30 ث
      
افادت مؤسسة امرود كونسلتينغ في استطلاع للراي أن الحزب الدستوري الحر احتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بحوالي 33 في المائة ثم حزب قيس سعيد المفترض ب25 في المائة لتاتي النهضة في المرتبة الثالثة بحوالي 13 في المائة ثم حركة الشعب ب 4 في المائة.
وفي نوايا التصويت للرئاسية احتل رئيس الجمهورية قيس سعيد المرتبة الأولى ب 78 في المائة ثم عبير موسي في المرتبة الثانية ب 5 في المائة والصافي سعيد في المرتبة الثالثة ب3 نقاط والمنصف المرزوقي رابعا بنقطتين.
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